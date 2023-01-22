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وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل

2023-01-22 الساعة 5:55
وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– مدير المواد/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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  • سلطان المدهو

    كيفيه التقديم علي الوظيفه

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