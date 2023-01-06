وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس تطوير النظم البيئية التصنيعية.
– رئيس استعادة الموائل البحرية.
– رئيس إعادة بناء البحرية.
– أخصائي أول حفظ الالتزام.
– مدير أول/ تطوير أنظمة تخزين طاقة البطارية.
– مهندس تكليف أول/ نقل الطاقة.
– مدير مشروع البحث والابتكار.
– مدير مشروع/ الطاقة.
– مدير التطوير/ مشاريع التوليد.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)