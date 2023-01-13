وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف نيوم

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول العمليات/ خدمات التشغيل.

– مدير أول الخدمات الفنية.

– مدير مرافق الرعاية الصحية والخدمات.

– مدير التقارير.

– رئيس مشروع التعليم والبحث والابتكار.

– مدير التقييم البيئي.

– مدير ارتباط التنقل البحري.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)