وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة والمكاتب السياحية التابعة لها بالمملكة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التجزئة والترفيه (مكتب دناتا للسفريات): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة (مثل الأعمال، السفر والسياحة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– تنفيذي مبيعات أول (مطار جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)