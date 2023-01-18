وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الرياض، المدينة المنورة، الظهران، القصيم، خميس مشيط، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– سكرتارية طبية.

– ممرض قانوني.

– فني صيدلة.

– فني سحب دم.

– فني علاج تنفسي.

– فني غرف عمليات.

– فني علاج تنفسي.

– فني تخدير.

– فني أشعة.

– صيدلي.- طبيب مقيم أشعة.

– طبيب مقيم أطفال.

– طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة.

– طبيب مقيم باطنة.

– طبيب مقيم جراحة عامة.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم طب أسرة.

– طبيب مقيم نساء وولادة.

– طبيب استشاري أطفال.

– طبيب استشاري جلدية.

– طبيب استشاري عيون.

– طبيب نائب أشعة.

– طبيب نائب أطفال.

– طبيب نائب طوارئ.

– طبيب نائب جراحة عظام.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض.

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا