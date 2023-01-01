وظائف لدى البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير، بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي: – أخصائي تطوير ابتكار. الشروط: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

وجود خبرة واطلاع على أبرز التطورات التقنية المحلية والعالمية ذات العلاقة.

إتقان اللغة الإنجليزية. الوصف الوظيفي: – المساهمة في تطوير وتنفيذ مشاريع مركز الابتكار واختبارات حالات الاستخدام للتقنيات الناشئة مع الجهات التقنية المختصة داخل البنك المركزي وخارجه وإعداد التقارير الفنية للمشاريع.