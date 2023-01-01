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لحملة البكالوريوس أو الماجستير

وظائف لدى البنك المركزي السعودي

2023-01-01 الساعة 12:56
وظائف لدى البنك المركزي السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير، بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تطوير ابتكار.
الشروط:
  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
  • وجود خبرة واطلاع على أبرز التطورات التقنية المحلية والعالمية ذات العلاقة.
  • إتقان اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

– المساهمة في تطوير وتنفيذ مشاريع مركز الابتكار واختبارات حالات الاستخدام للتقنيات الناشئة مع الجهات التقنية المختصة داخل البنك المركزي وخارجه وإعداد التقارير الفنية للمشاريع.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم:

وللتقديم على وظائف البنك المركزي السعودي ساما، عبر موقع (LinkedIn):
وأوضح البنك أن التقديم متاح حتى اكتمال العدد، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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