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لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض

وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

2023-01-11 الساعة 12:09
وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس مشروع   (M&V Project Engineer)

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المؤهلات والخبرات:

  •   درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، يجب الحصول على شهادة CMVP ؛ شهادة CEM / CEA ميزة إضافية.
  • الخبرة: أكثر من 3 سنوات في استشارات M&V أو دور مشابه مع التركيز على عقود الأداء ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC)

المهام الوظيفية:

  • دعم تطوير المشروع في تقييم الاستهلاك الأساسي للمشاريع وجدوى المشاريع.
  • الدعم في الإعداد الفني للمشاريع
  • دعم مستشار M&V في التقييم الأساسي للعطاءات طوال فترة إرساء العطاء
  • الدعم في تقديم تقييم التثبيت والاستهلاك ، ووضع اللمسات الأخيرة على وثائق DFS و ESPC ، وأنشطة M&V الأخرى ذات الصلة
  • الدعم في إعداد تقرير M&V والتأكد من تلبية أداء المشروع
  • الاتصال بفريق OM وفريق ESCO والكيان لحل أي مشاكل
  • الدعم في إنهاء الوثائق لإنجاز المشروع

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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