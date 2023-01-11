وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

المسمى الوظيفي:

– مهندس مشروع (M&V Project Engineer)

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، يجب الحصول على شهادة CMVP ؛ شهادة CEM / CEA ميزة إضافية.

الخبرة: أكثر من 3 سنوات في استشارات M&V أو دور مشابه مع التركيز على عقود الأداء ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC)

المهام الوظيفية:

دعم تطوير المشروع في تقييم الاستهلاك الأساسي للمشاريع وجدوى المشاريع.

الدعم في الإعداد الفني للمشاريع

دعم مستشار M&V في التقييم الأساسي للعطاءات طوال فترة إرساء العطاء

الدعم في تقديم تقييم التثبيت والاستهلاك ، ووضع اللمسات الأخيرة على وثائق DFS و ESPC ، وأنشطة M&V الأخرى ذات الصلة

الدعم في إعداد تقرير M&V والتأكد من تلبية أداء المشروع

الاتصال بفريق OM وفريق ESCO والكيان لحل أي مشاكل

الدعم في إنهاء الوثائق لإنجاز المشروع

طريقة التقديم:

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