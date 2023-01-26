وظائف لدى جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة

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أعلنت جمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير تنمية موارد.
2- مشرف ومتابع أداء.
3- موظف علاقات وتنمية موارد (5 وظائف).
1- سعودي.
2- بكالوريوس علاقات أو تسويق وتنمية موارد أو دبلوم في نفس التخصص.
3- من سكان مكة المكرمة.
4- يفضّل القدرة على التخاطب بالإنجليزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 ولمدة 10 أيام من تاريخه.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]