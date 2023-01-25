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لحملة الثانوية العامة فأعلى بالمنطقة الشرقية

وظائف لدى شركة الراجحي للنقل

2023-01-25 الساعة 10:58
وظائف لدى شركة الراجحي للنقل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالشرقية (الظهران، الجبيل)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مندوب علاقات حكومية:

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– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (ثانوية عامة).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).

2- فني خط إنتاج:

– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

3- فني ميكانيكا (ديزل):

– الجنسية (سعودي).
– المؤهل جامعي (دبلوم).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]

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