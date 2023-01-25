وظائف لدى شركة الراجحي للنقل

أعلنت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالشرقية (الظهران، الجبيل)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مندوب علاقات حكومية:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (ثانوية عامة).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).

2- فني خط إنتاج:

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل (جامعي).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

3- فني ميكانيكا (ديزل):

– الجنسية (سعودي).

– المؤهل جامعي (دبلوم).

– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).

– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):

[email protected]