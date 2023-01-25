وظائف لدى شركة الراجحي للنقل

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أعلنت شركة الراجحي للنقل (الراجحي للنقليات) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى بالشرقية (الظهران، الجبيل)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مندوب علاقات حكومية:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (ثانوية عامة).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الجبيل).
2- فني خط إنتاج:
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل (جامعي).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).
3- فني ميكانيكا (ديزل):
– الجنسية (سعودي).
– المؤهل جامعي (دبلوم).
– الخبرة المهنية (سنة أو أكثر).
– مكان الوظيفة (مدينة الظهران).
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.
– ترسل السيرة الذاتية والمعلومات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):
[email protected]