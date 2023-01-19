ارتفاع أسعار العقارات 1.6% في الربع الرابع من 2022 وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على عدة مناطق وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حلول مقترحة لمشاكل تعثر السداد للمخالفات المرورية الشبو غول متوحش يخطف زهرة حياة شبابنا بلغوا عن مروجيه برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام سحب رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في (جدة، الخرج، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
1- فني محاسبة. (جدة)
2- رئيس الفريق (جدة)
3- مدير هندسة.(الخرج)
4- مدير تسويق. (الرياض)
– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26 هـ الموافق بالميلادي 2023/01/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت شركة المراعي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).