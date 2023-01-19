وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في (جدة، الخرج، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- فني محاسبة. (جدة)

– حاصل على شهادة الدبلوم في المحاسبة.

– خبرة سنة في مجال العمل.

2- رئيس الفريق (جدة)

– حاصل على درجة البكالوريوس في تقنية الأغذية أو ما يعادلها.

– خبرة 3 سنوات في صناعة المخبوزات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- مدير هندسة.(الخرج)

– حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائيةـ الهندسة الميكانيكية).

– خبرة 5 سنوات مع درجة البكالوريوس وخبرة عالية لدرجة الدبلوم.

4- مدير تسويق. (الرياض)

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.

– 7 سنوات من الخبرة في إنشاء حملات الاتصال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26 هـ الموافق بالميلادي 2023/01/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

وأشارت شركة المراعي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).