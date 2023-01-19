Icon

ارتفاع أسعار العقارات 1.6% في الربع الرابع من 2022 Icon وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن Icon وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية Icon توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على عدة مناطق Icon وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث Icon حلول مقترحة لمشاكل تعثر السداد للمخالفات المرورية Icon الشبو غول متوحش يخطف زهرة حياة شبابنا بلغوا عن مروجيه Icon برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام Icon سحب رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن

2023-01-19 الساعة 11:09
وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في (جدة، الخرج، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- فني محاسبة. (جدة)

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق الجولة الـ14 من دوري روشن غدًا بمباراتين

Img

الإرياني: إغلاق الحوثيين لبرودجي سيستم يستهدف سرقة الغذاء من أفواه الجوعى

  • – حاصل على شهادة الدبلوم في المحاسبة.
  • – خبرة سنة في مجال العمل.

2- رئيس الفريق (جدة)

  • – حاصل على درجة البكالوريوس في تقنية الأغذية أو ما يعادلها.
  • – خبرة 3 سنوات في صناعة المخبوزات.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- مدير هندسة.(الخرج)

  • – حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائيةـ الهندسة الميكانيكية).
  • – خبرة 5 سنوات مع درجة البكالوريوس وخبرة عالية لدرجة الدبلوم.

4- مدير تسويق. (الرياض)

  • – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.
  • – 7 سنوات من الخبرة في إنشاء حملات الاتصال.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26 هـ الموافق بالميلادي 2023/01/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

وأشارت شركة المراعي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
أمطار الوجه وتبوك تظهر جمال الأجواء يوم...
السعودية اليوم

أمطار الوجه وتبوك تظهر جمال الأجواء يوم...

السعودية اليوم
لحظات عصيبة لطفل شجاع ينقذ جدته من...
غرائب

لحظات عصيبة لطفل شجاع ينقذ جدته من...

غرائب
رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب...
العالم

رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب...

العالم
تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب...
السعودية اليوم

متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب...

السعودية اليوم
لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر...
السعودية اليوم

لقطات من جناح وزارة الداخلية في مؤتمر...

السعودية اليوم
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...
حصاد اليوم

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...

حصاد اليوم