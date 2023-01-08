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في عددٍ من التخصصات

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية

2023-01-08 الساعة 2:02
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. فني مساعد.
  2. مدرب ومنسق عمليات L16.
  3. أخصائي طاقم جوي.
  4. مدرس علوم تطبيقية.
  5. مدرب مدير الأسلحة CAT III.
  6. فني خروج.
  7. مدرب طاقم جوي.
  8. المصور الجرافيكي.
  9. مدير سلامة المنتج.
  10. فني من النوع الثاني.
  11. قائد تخطيط الأسطول.
  12. طيار تايفون.
  13. رئيس خدمات هندسة المقاييس.
  14. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 يناير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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