وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).