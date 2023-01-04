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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن

2023-01-04 الساعة 10:01
وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

– مساعد إداري.
– مشرف التخطيط والجدولة.
– فني رئيسي كهربائي (ثانوية فأعلى).
– أخصائي أول عمليات تقنية الأمن السيبراني.
– فني كهرباء أول.
– مشغل معدات (ثانوية فأعلى).
… وأخرى.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– مدينة رأس الخير.
– طريف.
– القريات.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم بتاريخ 444/06/11الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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