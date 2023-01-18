Icon

السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ5 وافدين تورطوا بتزييف النقود Icon محمية الشمال تطلق أكبر مسابقة للصيد مطلع فبراير Icon مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن Icon مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام Icon 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” Icon نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ Icon صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم Icon وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر Icon الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات

وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة

2023-01-18 الساعة 12:39
وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير مساعد عمليات التجزئة | ماركس آند سبنسر | السعودية
المؤهلات و المتطلبات:
  • شهادة جامعية
  • خبرة 5 + سنوات خبرة في العمل
  • مهارات اتصال ممتازة على جميع المستويات ، بما في ذلك التأثير على كبار أصحاب المصلحة
  • المرونة والثقة لدفع وتقديم التغيير الثقافي والسلوكي والتطور في فريق من الزملاء من أجل المستقبل
  • شخص تحليلي بدرجة عالية من الدقة والاهتمام بالتفاصيل
  • مهارات حل المشاكل
  • معرفة عملية في SAP – نظام تخطيط موارد المؤسسات (يفضل) معرفة جيدة بـ MS Excel و Word و PowerPoint مهارات تحليلية قوية
2- مدير عمليات الطعام والضيافة | ماركس آند سبنسر | السعودية
المؤهلات و المتطلبات:
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قيادة وظيفة البيع بالتجزئة في بائع تجزئة كبير
  • سجل حافل في التفكير الاستراتيجي وعمليات البيع بالتجزئة
  • قادر على تحليل البيانات المعقدة واتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب
  • خبرة مالية وتجارية في إدارة البيع بالتجزئة
  • المعرفة التقنية الواسعة والشهادات ذات الصلة لنظافة الأغذية
  • مهارات شخصية وقيادية ممتازة

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن؟

Img

الدرعية مشروع استثنائي قادر على لفت أنظار السياح من كل دول العالم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم