وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية: 1- مدير مساعد عمليات التجزئة | ماركس آند سبنسر | السعودية المؤهلات و المتطلبات: شهادة جامعية

خبرة 5 + سنوات خبرة في العمل

مهارات اتصال ممتازة على جميع المستويات ، بما في ذلك التأثير على كبار أصحاب المصلحة

المرونة والثقة لدفع وتقديم التغيير الثقافي والسلوكي والتطور في فريق من الزملاء من أجل المستقبل

شخص تحليلي بدرجة عالية من الدقة والاهتمام بالتفاصيل

مهارات حل المشاكل

معرفة عملية في SAP – نظام تخطيط موارد المؤسسات (يفضل) معرفة جيدة بـ MS Excel و Word و PowerPoint مهارات تحليلية قوية 2- مدير عمليات الطعام والضيافة | ماركس آند سبنسر | السعودية المؤهلات و المتطلبات: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قيادة وظيفة البيع بالتجزئة في بائع تجزئة كبير

سجل حافل في التفكير الاستراتيجي وعمليات البيع بالتجزئة

قادر على تحليل البيانات المعقدة واتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب

خبرة مالية وتجارية في إدارة البيع بالتجزئة

المعرفة التقنية الواسعة والشهادات ذات الصلة لنظافة الأغذية

مهارات شخصية وقيادية ممتازة طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).