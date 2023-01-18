وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية: