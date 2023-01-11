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وظائف لدى مجموعة تداول السعودية

2023-01-11 الساعة 12:47
وظائف لدى مجموعة تداول السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسؤول دعم التسويق
Marketing Support Lead Officer

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المؤهلات والمتطلبات:

  • مؤهل إداري في مجال ذي صلة.
  • مطلوب خبرة 3 + سنوات
  • القيام بالعمليات اليومية الموكلة للقسم للامتثال لمعايير الشركة.
  • إعداد تقارير إدارة دقيقة وفي الوقت المناسب لتلبية متطلبات وأهداف ومعايير الشركة والقسم.
  • ضمان إرضاء العملاء الداخليين والخارجيين لتلبية احتياجاتهم بطريقة مهذبة وفي الوقت المناسب.
  • المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات ، وعمليات العمل ، وفعالية التكلفة ، وتحسين الإنتاجية.
  • تشجيع الموظفين الآخرين داخل المنظمة على التنفيذ والالتزام بالسياسات والإجراءات والعمليات والتعليمات.
  • الحفاظ على علاقة جيدة ومحترمة مع الزملاء الآخرين وتمثيل الشركة في صورة جيدة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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