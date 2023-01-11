وظائف لدى مجموعة تداول السعودية

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – مسؤول دعم التسويق

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مطلوب خبرة 3 + سنوات

القيام بالعمليات اليومية الموكلة للقسم للامتثال لمعايير الشركة.

إعداد تقارير إدارة دقيقة وفي الوقت المناسب لتلبية متطلبات وأهداف ومعايير الشركة والقسم.

ضمان إرضاء العملاء الداخليين والخارجيين لتلبية احتياجاتهم بطريقة مهذبة وفي الوقت المناسب.

المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات ، وعمليات العمل ، وفعالية التكلفة ، وتحسين الإنتاجية.

تشجيع الموظفين الآخرين داخل المنظمة على التنفيذ والالتزام بالسياسات والإجراءات والعمليات والتعليمات.

الحفاظ على علاقة جيدة ومحترمة مع الزملاء الآخرين وتمثيل الشركة في صورة جيدة. طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).