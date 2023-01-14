وظائف لدى نادي الرياض السعودي في عدة مجالات

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أعلن نادي الرياض السعودي توفر وظائف شاغرة إدارية وهندسية في عدة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول مشتريات:
– إدارة مالية / محاسبة مالية.
– خبرة في إدارة المشتريات سنتين كحد أقصى.
2- مدير الموارد البشرية:
– بكالوريوس موارد بشرية.
– خبرة إدارة الموارد البشرية.
3- مهندس صيانة:
– حاصل على بكالوريوس هندسة.
– خبرة سنة أو أكثر في نفس المجال.
– الحصول على رخصة هندسة احترافية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/06/21 الموافق 2023/01/14.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]