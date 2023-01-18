وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال.

مدير عام المشتريات.

مدير عام الشراكات والتعاون الدولي.

مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب.

أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.

مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات.

والمزيد …

طريقة التقديم: