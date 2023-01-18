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وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات

2023-01-18 الساعة 10:02
وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال.
  • مدير عام المشتريات.
  • مدير عام الشراكات والتعاون الدولي.
  • مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب.
  • أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.
  •  مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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