وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – محلل علاقات مستفيدين قد يهمّك أيضاً “نفح الأمل وسواعد” تنظمان مبادرة لصيانة أجهزة ذوي الإعاقة بحفر الباطن تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتوعية بخطر المخدرات المؤهلات والخبرات: بكالوريوس كحد أدنى في الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية

حديثي التخرج (سنتين فأقل)

المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله

يفضل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين المهام الوظيفية: المساهمة في التواصل الفاعل مع المستفيدين وتقديم خدمات الهيئة للمستفيدين عبر قنوات التواصل المختلفة.

العمل على معالجة الاستفسارات والطلبات والبلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالأعمال الرقابية للهيئة ومتابعتها والرد عليها حسب المعايير والإجراءات المعتمدة.

العمل على نظام إدارة علاقات المستفيدين والتأكد من تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة عبر قنوات التواصل الإلكترونية.

المشاركة في إعداد التقارير والإحصائيات لقياس رضا المستفيدين وتحليل أوجه القصور واقتراح آليات للتحسين.

المساهمة في قياس تجربة المستفيد وتحسينها من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات والعمل على تطوير قنوات تقديمها.

المشاركة في تنظيم وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بنشاطات الإدارة وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها.

المشاركة في تطوير برامج التدريب وبرامج التوعية التي تهدف إلى تعزيز الخبرة والمعرفة في الممارسات الإشعاعية في المجالات المختلفة.

التنسيق مع الإدارات الأخرى بالهيئة لإنجاز الأعمال المشتركة.

المشاركة في وضع الخطط والبرامج لنشاطات الإدارة وتنفيذها بعد إقرارها.

المشاركة في أي مهام أخرى تتطلبها طبيعة العمل. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).