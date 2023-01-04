وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (فرع الرياض)، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مؤذن، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك.

ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه في قضية مخلفة بالشرف.

ألا يقل العمل عن 18 سنة.

مكان العمل: جامع الأميرة نوف بحي الروضة – الرياض.

طريقة التقديم: