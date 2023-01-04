وظائف لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (فرع الرياض)، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مؤذن، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشؤون الإسلامية، أن التقديم مُتاح، وذلك بدءاً من تاريخ 3 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الإعلان التالي: