وظائف للجنسين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي التطوير التنظيمي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علم النفس، الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي.
2- مطوّر تطبيقات Flutter:
– خبرة في برمجة التطبيقات بلغة Dart مع استخدام أداة Flutter.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي التطوير التنظيمي:
2- مطوّر تطبيقات Flutter: