وظائف للمواطنين فقط لدى مكتبة جرير

أعلنت مكتبة جرير إتاحة استقبال طلبات التوظيف للعمل في فروعها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مسؤول مبيعات:

– الراتب شامل البدلات: 5600 ريال.

– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.

– الإجازة: يومان أسبوعياً.

– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.

– تأمين طبي.

2- فني صيانة هواتف:

– الراتب شامل البدلات: 5000 ريال.

– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.

– الإجازة: يومان أسبوعياً.

– تدريب على رأس العمل.

– تأمين طبي.

فروع الشركة:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

– الأحساء.

– الجبيل.

– الخبر.

– الخرج.

– الطائف.

– الظهران.

– الرس.

– بريدة.

– عنيزة.

– المدينة المنورة.

– خميس مشيط.

– مكة المكرمة.

– نجران.

– ينبع.

– الدوادمي.

– المجمعة.

– تبوك.

– جازان.

– حائل.

– حفر الباطن.

.. وأخرى.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا