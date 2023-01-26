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وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

2023-01-26 الساعة 11:10
وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف مراكز عبور

وبيّنت مجموعة مراكز عبور، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

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وظائف مدينة الدمام:

– أخصائية تربية خاصة.

– أخصائية تخاطب.

– أخصائية علاج طبيعي

– أخصائية علاج وظيفي.

– أخصائية تمريض.

– أخصائية علم نفس.

وظائف مدينة الرياض:

– أخصائية علاج طبيعي

– أخصائية علاج وظيفي.

– أخصائية تربية خاصة.

– أخصائية تخاطب.

– أخصائية تمريض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة مراكز عبور، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الدمام، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف الرياض، اضغط (هنا).

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