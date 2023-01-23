وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– جيولوجي (الرياض).

– رئيس قسم الجيولوجيا (الرياض).

– جيولوجي رئيسي/ الموارد (الرياض).

– مهندس الأمن السيبراني (رأس الخير).

– جيولوجي رئيسي (قاعدة ميدانية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)