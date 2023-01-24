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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو

2023-01-24 الساعة 7:18
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سيركو

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس سلامة أعمال الأساسات والأرضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية).

– أخصائي سلامة الطاقة المتجددة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطاقة المتجددة، أو الطاقة المستدامة).

– مدير التنقل/ العبور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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