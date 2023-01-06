وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار

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أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس نظم أتمتة المحطات الفرعية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مدقق داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي صلة.
– مدير المبيعات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي صلة.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)