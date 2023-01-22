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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد

2023-01-22 الساعة 3:34
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الأحساء، والرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مفتش سلامة وصحة مهنية ‏(الأحساء).

– مهندس مدني (الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية).

– مهندس مراقبة الجودة والسلامة (الدمام).

– منسق إداري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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