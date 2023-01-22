السديس: 62 خدمة إلكترونية و48 نظامًا ضمن مشروع الحرم الذكي وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده بعدة مدن عربية 4 غيابات تربك النصر في ظهور رونالدو الأول موعد القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمهد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي حفل تتويج أسطوري لـ الملك تشارلز يستمر 3 أيام جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الأحساء، والرياض، وجدة، والدمام.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش سلامة وصحة مهنية (الأحساء).
– مهندس مدني (الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية).
– مهندس مراقبة الجودة والسلامة (الدمام).
– منسق إداري (جدة).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)