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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

2023-01-11 الساعة 9:50
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف أول تصنيع/ التايفون (الطائف).

– مشرف إدارة خلية البيانات/ التايفون (الطائف).

– رئيس العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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