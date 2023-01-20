Icon

6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية Icon انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران Icon موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة Icon مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال Icon تحديات متتالية تضرب الاقتصاد الباكستاني في العمق Icon صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي Icon 1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية Icon الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير Icon صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري Icon ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى Ericsson

2023-01-20 الساعة 8:47
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى Ericsson
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي

Img

وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين 

– مهندس تكامل (عدد وظيفتين).

– أخصائي اكتساب المواهب.

– مدير المكتب الخلفي.

– مهندس حلول إدارة الشبكات وتنظيمها.

– مهندس دعم/ خدمة الحزم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف