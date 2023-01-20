وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى Ericsson

6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال تحديات متتالية تضرب الاقتصاد الباكستاني في العمق صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي 1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة
أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تكامل (عدد وظيفتين).
– أخصائي اكتساب المواهب.
– مدير المكتب الخلفي.
– مهندس حلول إدارة الشبكات وتنظيمها.
– مهندس دعم/ خدمة الحزم.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)