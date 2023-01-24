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وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي

2023-01-24 الساعة 6:33
وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس معدات/ المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو ما يعادلها.

– منسق الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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