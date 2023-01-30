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عُثر عليه في بحيرة بمدينة كليفلاند

وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا

2023-01-30 الساعة 1:20
وفاة المواطن عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بدر فلاح العنزي، اليوم الاثنين، عن وفاة شقيقه الشاب عبدالرحمن العنزي، الذي كان مفقودًا في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الماضي.

وكتب بدر عبر ستوري “إنستجرام”: “إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا عبدالرحمن لمحزونون”.

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وأضاف “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرحمن، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبحسب ما ذكر الصحفي جاسر الصقري، فقد انتقل إلى رحمة الله عبدالرحمن العنزي غرقًا في بحيرة في مدينة كليفلاند الأمريكية، ومن المقرر نقل الجثمان بعد إنهاء الإجراءات.

واقعة اختفائه

وفي وقت سابق، كشف بدر العنزي لقناة إم بي سي: إن أخاه عبدالرحمن متزوج ولديه أبناء وموظف حكومي وعمره 30 عامًا، وسافر برفقة شقيقه بندر كمرافق لزراعة الكبد في أمريكا على نفقة الحكومة من 3 أشهر.

نزل بالطريق واختفى!

واستطرد: يوم الاختفاء زارهم ابن خالهم -الذي يدرس طب في أمريكا- للاطمئنان على صحة بندر، وبعد ذلك عزمه عبدالرحمن على العشاء وهم في الطريق أراد عبدالرحمن دورات المياه وكانوا بالقرب من البحيرة ثم نزل جاكيته والموبايل حقه والمحفظة على أنه بيطلع لدورة المياه وفي هذه الأثناء كان ينتظره ابن خاله لمدة ربع ساعة في السيارة ولكنه لم يأتِ.

وأضاف أن الاختفاء كان ليلة الجمعة، مشيرًا إلى أن السفارة والقنصلية السعودية لم تقصرا وتواصلا مع أخيه بندر في محل إقامته للاطمئنان عليه والتأكيد على حرصهما الشديد على متابعة التحقيق مع الجهات الأمريكية.

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