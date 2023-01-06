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وفاة صاحبة أول حالة زراعة رئة في مصر

2023-01-06 الساعة 6:51
وفاة صاحبة أول حالة زراعة رئة في مصر
المواطن - فريق التحرير

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توفيت سحر ربيع، صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر، اليوم الجمعة، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

التفاصيل

وكانت حالة سحر مستقرة منذ إجراء عملية زراعة الرئة وحتى 4 أيام ماضية، وتحديدًا منذ فصل “جهاز التروية” المسؤول عن إمداد الحالة بالأوكسجين، حيث باتت وقتها تعتمد على الرئة الخاصة بها مع بعض المساعدة من جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن تشهد حالتها الصحية تدهورًا.

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ولم تستجب الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا، للرئة الجديدة التي تبرع بها شقيقاها كامل وجمعة قبل 20 يومًا.

من جانبه، أكد أحمد عبدالحفيظ، خال سحر، نبأ وفاتها، بعدما تسلمت أسرتها جثمانها من مستشفى عين شمس التخصصي، وجرى نقلها إلى محافظة الفيوم حيث تم دفنها.

وقال عبدالحفيظ لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن حالة الشقيقين المتبرعين بالرئة “جيدة للغاية” لكنهما يشعران بحزن كبير على رحيل سحر، بعدما كانت الأسرة تأمل بتعافيها.

وخضعت سحر التي تقارب الثلاثين من عمرها للعملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، حيث تبرع شقيقاها بفصي رئة.

الشقيقان كامل وجمعة لم يترددا في التبرع لها بعد معاناتها لسنوات طويلة من الفشل التنفسي الذي كاد يودي بحياتها” وفقًا للطبيب المشرف على حالة سحر، والذي أشار إلى أنهما غادرا المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية.

أجريت الجراحة داخل 3 غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء من 13 تخصصًا، أبرزها أمراض الصدر وجراحة الصدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.

وفق جامعة عين شمس فإن “أكثر من 60 فردًا شاركوا في هذا الإنجاز الطبي، الذي بلغت كلفته مليوني جنيه مصري، تحملتها الجامعة بالكامل”.

يوم 29 ديسمبر، أعلنت جامعة عين شمس نجاح عملية زراعة الرئة رسميًّا بعد فصل جهاز “الإرواء” الطبي.

شهدت حالة سحر تدهورًا بعد رفض الجسم للرئة الجديدة قبل أن تتوفى مساء الأربعاء.

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