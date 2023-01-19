وفاة طالبة وإصابة 20 أخريات في حادث مروري بعسير

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أثارت حادثة مأساوية حزن أهالي مركز الحفائر بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، حيث اصطدمت حافلة مدرسية مع شاحنة، ما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة أكثر من 20 أخريات.
ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، ذكرت مصادر أن الحادث وقع ظهر أمس الأربعاء بـ”القاعة” التابع لمركز الحفائر ما نتج عنها وفاة طالبة وإصابة أخريات.
وباشرت الجهات المعنية موقع الحادثة وتعاملت الفرق الإسعافية مع الحالات المصابة، ونقلتها لعدد من المستشفيات في خميس مشيط ومستشفى المضة العام.
من جانبه، اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عدد من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.
وجرى تشكيل فريق طب نفسي مختص لتقييم جميع الحالات وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفية.