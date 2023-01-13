وفاة طفلة 3 سنوات بعد إخراجها من غسالة الملابس

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كشف ممثلو ادعاء أن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، أن التحقيق فتح اليوم الجمعة في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس. تقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.
لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، ويؤكد تقريرًا في صحيفة لو باريزيان اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.