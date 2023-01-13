Icon

إصابة أمريكية بسرطان قاتل بسبب جلسة تنظيف أظافر Icon التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر Icon شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا Icon موعد صرف مكافأة تمهير Icon ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية Icon لقطات روحانية من المسجد الحرام وأكثر من نصف مليون مصلٍّ بالجمعة Icon ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي بعد 17 عامًا Icon عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 7 مخالفين في الباحة Icon أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية Icon تفسير صادم لدائرة الخراف المرعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توفيت في رعاية الطوارئ

وفاة طفلة 3 سنوات بعد إخراجها من غسالة الملابس

2023-01-13 الساعة 6:23
وفاة طفلة 3 سنوات بعد إخراجها من غسالة الملابس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف ممثلو ادعاء أن سلطات باريس تحقق بشأن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

التفاصيل

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، أن التحقيق فتح اليوم الجمعة في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس. تقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسريح فريق جديد من عمالة تويتر

Img

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ

لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، ويؤكد تقريرًا في صحيفة لو باريزيان اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا