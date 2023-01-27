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أثر في حياة الكثير من الشباب

وفاة عبدالله بانعمة بعد 30 عامًا من المعاناة والصبر والابتسامة

2023-01-27 الساعة 12:42
وفاة عبدالله بانعمة بعد 30 عامًا من المعاناة والصبر والابتسامة
المواطن - فريق التحرير

توفي إلى رحمة الله تعالى، الداعية عبدالله بانعمة عن عمر تخطى لـ50 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض الشلل الرباعي ظل فيها مثالًا للصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلم تفارقه الابتسامة طيلة سنوات مرضه.

حزن ونعي

أثارت وفاة الداعية الراحل عبدالله بانعمة، صدمة الكثير من المغردين، حيث كانت قصة حياته ملهمة لكثيرين منهم، فنعى الكثيرين منهم الراحل بكلمات مؤثرة، ودعوا الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، قال سعد الحارثي، “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر”، فيما قال هلال الدلاين: “اللهم اغفر له ورحمه، اللهم ثبته عند السؤال اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم أحسن لنا الخاتمة ولا تقبضنا إلا وأنت راضٍ عنا”.

من جانبه، قال د. سامي الحمود: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أخي وحبيبي الداعية عبدالله بانعمة بعد سنوات طويلة مع المرض”، مضيفًا: أصيب بالشلل الرباعي قبل ٣٠ سنة، فأمضى زهرة عمره لا يتحرك سوى رأسه، لكنه كان صابرًا خلوقًا مبتسمًا داعيًا للخير ومؤثرًا في الشباب، رحمه الله وغفر له وأحسن عزاء أهله ومحبيه.

الصبر على الابتلاء

فيما تابع يوسف فيصل العتيبي: “الشيخ عبدالله بانعمة ابتلاه الله بالشلل فأجلسه طيلة حياته لا يتحرك إلا رأسه.. وكنت ممن يتابعه ولم أجد منه إلا صبرًا وقربًا من الله وذكرًا، هذه كانت من أمنياته، اللي من شفتها جدًا أثرت فيني وغيرت حياتي .. رحمه الله رحمة واسعة”، كما استطردت صبا اليوسف: “أنا وأنت مقيدين بس شوف الفرق.. أنت اللي قيدك المخلوق وأنا اللي قيدني الخالق، الله يرحم عبدالله بانعمة ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة”.

من جانبه، أردف عبدالله الباهي: “ورحل الصابر الشاكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، مضيفًا: مقطع جميل وهو يصبر المكفوفين، أبشر يا بانعمة لقد رحلت إلى من كنت تحببنا فيه، فنعم المُضيف هو سبحانه”.

كما أشار عاطف جادو، إلى رسالة عبدالله بانعمة رحمه الله من داخل غرفة العناية المركزة، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة: “رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة وأخلف على أهله والمسلمين خيرًا وجبر مصابهم، وجعل ما أصابه كفارة وحجة له وما قدمه شاهدًا له يوم القيامة، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

من هو عبدالله بانعمة؟

وُلد بانعمة في مدينة جدة ويعد من ضمن الشخصيات المؤثرة على الإنترنت، ونال شهرة واسعة بسبب ما يقدمه من محتوى ثقافي وديني.

أصيب الراحل بمرض الشلل الرباعي قبل 30 عامًا، وقضى سنوات حياته مُقعدًا لا يحرك سوى رأسه لكنه قال في حوار قديم إنه رغم مرضه إلا أنه كان يحاول تخفيف حزن غيره، حيث أثر في حياة الكثير من الشباب، وأصبح مصدر إلهامهم.

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