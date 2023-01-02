وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة

توفي عامل نقل أمتعة في مطار بألاباما في حادث مأساوي وغير مألوف، وذلك بعد أن سحبه محرك طائرة، وقد تم إغلاق المكان بالكامل على إثر الواقعة المروعة.

كيف وقع الحادث؟

وقال السلطات إن الموظف كان يعمل على منحدر في مطار مونتغومري الإقليمي في ألاباما، وكان يقف بشكل خاطئ، وبسبب ذلك سحبه محرك طائرة إير لاينز.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إغلاق مطار مونتغومري الإقليمي في أعقاب ذلك مباشرة، لكنه استأنف العمل في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لما ذكرته الشركة المشغلة.

فتح تحقيق في الواقعة

وتحقق كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للسلامة في الحادث.

وقالت أمريكان إيرلاينز في بيان لها: الحادث المأساوي الذي تعرض له أحد أعضاء الفريق كان صادمًا لنا جميعًا، ونود أن نعرب عن مدى صدقنا في تعزية العائلة وأعضاء العمل الآخرين.

وتابعت: نحن نركز على ضمان حصول جميع المعنيين على الدعم الذي يحتاجونه خلال هذا الوقت الصعب.

كما قالت خطوط بيدمونت للطيران إنها حشدت فريق كير لتقديم الدعم لأسرة الضحية وأصدقائه وزملائه في العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تقدم إدارة الطيران الفيدرالية تقريرها الأول.