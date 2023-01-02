Icon

وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة Icon وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي Icon أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن Icon الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي Icon أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية Icon توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد Icon جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
تحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الواقعة

وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة

2023-01-02 الساعة 7:16
وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

توفي عامل نقل أمتعة في مطار بألاباما في حادث مأساوي وغير مألوف، وذلك بعد أن سحبه محرك طائرة، وقد تم إغلاق المكان بالكامل على إثر الواقعة المروعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وليد الفراج يكشف أول طلب من كريستيانو رونالدو لـ النصر

Img

تعليق الدراسة الحضورية بحائل والقصيم غدًا

كيف وقع الحادث؟

وقال السلطات إن الموظف كان يعمل على منحدر في مطار مونتغومري الإقليمي في ألاباما، وكان يقف بشكل خاطئ، وبسبب ذلك سحبه محرك طائرة إير لاينز.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إغلاق مطار مونتغومري الإقليمي في أعقاب ذلك مباشرة، لكنه استأنف العمل في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لما ذكرته الشركة المشغلة.

وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة

فتح تحقيق في الواقعة

وتحقق كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للسلامة في الحادث.

وقالت أمريكان إيرلاينز في بيان لها: الحادث المأساوي الذي تعرض له أحد أعضاء الفريق كان صادمًا لنا جميعًا، ونود أن نعرب عن مدى صدقنا في تعزية العائلة وأعضاء العمل الآخرين.

وتابعت: نحن نركز على ضمان حصول جميع المعنيين على الدعم الذي يحتاجونه خلال هذا الوقت الصعب.

كما قالت خطوط بيدمونت للطيران إنها حشدت فريق كير لتقديم الدعم لأسرة الضحية وأصدقائه وزملائه في العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تقدم إدارة الطيران الفيدرالية تقريرها الأول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم