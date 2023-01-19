وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25

توفي مشجع عراقي وأُصيب 60 آخرون بسبب التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة، قبل نهائي كأس الخليج “خليجي 25″، اليوم الخميس.

وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، أن التدافع القوي بين المشجعين في محيط الملعب، تسبب في وفاة مشجع وإصابة 60 شخصًا، بينهم حالات حرجة.

وبدأت الجماهير، مساء أمس الأربعاء، في الحضور إلى محيط ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألفًا، من أجل حضور نهائي “خليجي 25“، اليوم، بينما وصل عدد المشجعين إلى أضعاف هذا الرقم، ما تسبب في حالة من الفوضى.

نهائي خليجي 25 اليوم

وأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، أكد من خلاله إقامة المباراة النهائية لـ”خليجي 25″، في الموعد المحدد، وذلك بعد السيطرة على الوضع بمحيط ملعب البصرة الدولي، متمنيًا أن تكون مسك الختام للبطولة.

وجاء في ختام بيان الاتحاد العراقي: “ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي البصرة 25”.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني في نهائي خليجي 25، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.