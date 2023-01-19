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في محيط ملعب جذع النخلة بالبصرة

وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25

2023-01-19 الساعة 6:11
وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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توفي مشجع عراقي وأُصيب 60 آخرون بسبب التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة، قبل نهائي كأس الخليج “خليجي 25″، اليوم الخميس.

وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، أن التدافع القوي بين المشجعين في محيط الملعب، تسبب في وفاة مشجع وإصابة 60 شخصًا، بينهم حالات حرجة.

وبدأت الجماهير، مساء أمس الأربعاء، في الحضور إلى محيط ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألفًا، من أجل حضور نهائي “خليجي 25“، اليوم، بينما وصل عدد المشجعين إلى أضعاف هذا الرقم، ما تسبب في حالة من الفوضى.

ملعب البصرة الدولي قبل نهائي خليجي 25 1
ملعب البصرة الدولي – المصدر @AGCFF

نهائي خليجي 25 اليوم

وأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، أكد من خلاله إقامة المباراة النهائية لـ”خليجي 25″، في الموعد المحدد، وذلك بعد السيطرة على الوضع بمحيط ملعب البصرة الدولي، متمنيًا أن تكون مسك الختام للبطولة.

ملعب البصرة الدولي قبل نهائي خليجي 25
ملعب البصرة الدولي – المصدر @AGCFF

وجاء في ختام بيان الاتحاد العراقي: “ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي البصرة 25”.

منتخب العراق
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني في نهائي خليجي 25، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

منتخب عمان
لاعبو عمان – المصدر @AGCFF

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