وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء

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باشرت شرطة محافظة بيشة، اليوم الجمعة، حادثة سقوط مواطنة من مبنى تحت الإنشاء.
وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموق تويتر، اليوم الجمعة، أن المواطنة توفيت جراء الحادثة، وجاري استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.
وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مواطن بحوزته (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.
وأكدت الدوريات الأمنية أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.