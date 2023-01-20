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رغم الجهود التي بذلها متخصّصون لإنعاشه

وفاة وزير خارجية الجابون بأزمة قلبية خلال اجتماع حكومي

2023-01-20 الساعة 7:25
وفاة وزير خارجية الجابون بأزمة قلبية خلال اجتماع حكومي
المواطن - فريق التحرير

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توفي وزير خارجية الجابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

نوبة قلبية

وأصيب موسى أدامو البالغ من العمر 62 عامًا، حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي رغم الجهود التي بذلها متخصّصون لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

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ووفقًا لوسائل إعلام، جلس في بداية اجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك، نقل على إثره لمستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل.

وعقب وفاته، وصف بونغو موسى أدامو على تويتر بأنه دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي.

وأردف: بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقًا مخلصًا وكنت دائمًا أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون.

وُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.

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