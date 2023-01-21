وفاة يمنيين بسبب التعذيب في سجون الحوثي

توفي أسير ومختطف جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، في ذمار وصنعاء.

تسليم الجثث

وأفادت مصادر حقوقية يمنية بأن ميليشيا الحوثي أبلغت، أسرة الأسير هادي حسين الصوعي الشني، لاستلام جثته بعد وفاته في أحد سجونها بمحافظة ذمار.

وأضافت أن الأسير الشني هو أحد أفراد القوات الحكومية من أبناء قرية الجبة عزلة واسط بمديرية نعمان محافظة البيضاء، ووقع في الأسر لدى ميليشيا الحوثي قبل سنة وثلاثة أشهر.

أشكال التعذيب

أوضحت أن الشني تعرض لأشكال عدة من التعذيب من قبل ميليشيا الحوثي أدت إلى وفاته، مؤكدة أنه تم إيصال جثته إلى مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

أيضاً تُوفي مواطن من أبناء محافظة البيضاء في أحد سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

سجون الحوثي

وقالت مصادر حقوقية إن المواطن الرصاص منصر حسين الرصاص توفي في سجون الميليشيا بصنعاء، بعد سبعة أشهر من اختطافه أثناء عودته من المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وتلقّت أسرة المختطف الرصاص، الجمعة، اتصالاً من قبل ميليشيا الحوثي وعدت خلاله بالإفراج عنه. لكن حينما ذهب أقاربه إلى صنعاء أبلغتهم الميليشيا أنه توفي داخل السجن.

يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي منذ بدء انقلابها على الشرعية قبل سنوات.