وفاة 18 شخصًا في باكستان بسبب تسرب غاز سام

كشف مسؤولون أن السلطات الباكستانية تحقق، اليوم الجمعة، فيما إذا كان تسرب مواد كيميائية سامة وراء حالات الوفاة الغامضة لـ18 شخصًا على الأقل، في منطقة مصانع.

بيان

وبحسب بيان صادر عن إدارة الصحة بإقليم السند، وقعت حالات الوفاة، في مدينة كراتشي، الأكثر كثافة سكانية، خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أفادت المتحدثة باسم الإدارة، ميهار خورشيد: طبقًا لتحقيق أولي، سبب حالات الوفاة تلك هي بعض المواد الكيميائية، التي سببت بعض أمراض الرئة.

وبدأ التحقيق بعد أن شكا سكان المنطقة، حيث تقع أربعة مصانع على الأقل من رائحة كريهة، قادمة من الوحدات الصناعية، التي تسببت لهم في مشكلات في التنفس، حسب البيان.

وتوفي جميع الضحايا، معظمهم أطفال، في غضون أيام، بعد أن ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق الحاد وضيق التنفس.

وأمر رئيس وزراء إقليم “السند” باستكمال التحقيق، في أسرع وقت ممكن وبإبقاء المصانع مغلقة، حتى ذلك الحين.

وتنتشر حالات الوفاة من مخاطر صناعية، مثل حرائق المصانع وتسرب الغاز وانهيار المباني والمناجم في باكستان وفي معظم الحالات، لا تتم معاقبة الجناة، الذين يقفون وراء الكوارث، بسبب نظام المحاكمة والعدالة المنهار.