وفيات الصين تفوق المواليد للمرة الأولى منذ 60 عامًا

عرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان انكماش عدد سكان الصين.

وفقدت الصين صفتها كأكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، وقد أعلن المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، عن انكماش عدد سكان الصين في عام 2022.

عدد الوفيات فاق المواليد

ووفقًا للتقرير، فإن عدد الوفيات في الصين فاق عدد المواليد، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عامًا، وهذه الأرقام جاءت مغايرة للتوقعات التي قالت: إن عدد السكان سيبدأ في الانكماش في 2025.

إحصاءات

وأفاد التقرير، أن المكتب الوطني للإحصاء صرح أن عدد السكان هبط في عام 2022 إلى 1.41 مليار، منخفضًا بنحو 850 ألفًا من العام الذي سبقه، وانخفض معدل المواليد إلى 6.77 مولود، لكل 1000 نسمة في 2022، بعدما كان 7.52 مولود لكل 1000 نسمة.

ولفت التقرير إلى أن هذا أقل معدل تحققه الصين منذ الإعلان عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية، في عام 1949.