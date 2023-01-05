وقف الحرب الروسية الأوكرانية ليومين

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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا ابتداء من منتصف نهار 6 يناير حتى منتصف ليل 7 يناير.
كما أمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.
ودعا الكرملين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.