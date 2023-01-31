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بعد معاناة عقم استمرت 6 سنوات

ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران

2023-01-31 الساعة 3:44
ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران
المواطن - واس

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استقبل فريق طبي مختص في منطقة نجران، حالة نادرة لعشرينية حامل بثلاثة توائم لأول مرة بعد معاناة عقم استمرت 6 سنوات التي تعد أول حالة ولادة خلال العام الجديد.

تفاصيل الحالة

وأفادت صحة نجران بأن استشاريي النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة ولادة طارئة لامرأة عشرينية، أجري لها الفحوصات السريرية العاجلة وأدخلت على إثرها قسم العمليات مراعاة لحالتها وحفاظاً على المواليد وإخضاعها لعملية قيصرية استمرت (60) دقيقة ورزقت بـ 3 مواليد أحدهما ذكر تتراوح أحجامهم بين (1,550 – 1,800) جرام، مشيرة إلى أنه جرى نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

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وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبير، مبيناً أن المريضة سبق لها تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة بالمنطقة استقبل 5 حالات من التوائم الثلاثية، فيما قدم خدماته العلاجية والإسعافية والطارئة لعدد 67753 حالة في قسم طوارئ الأطفال، وعدد 47251 خدمة في طوارئ النساء خلال العام الماضي 2022م.

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