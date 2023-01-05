Icon

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي Icon تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا Icon دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف Icon فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ Icon الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب عملية تعقيم قسرية

ولاية أمريكية تبحث عن 600 شخص لتعوضهم بعدما حرمتهم الإنجاب

2023-01-05 الساعة 1:30
ولاية أمريكية تبحث عن 600 شخص لتعوضهم بعدما حرمتهم الإنجاب
المواطن - فريق التحرير

تبحث ولاية كاليفورنيا عن 600 شخص أفقدتهم القدرة على الإنجاب بتعقيمهم إما ضد إرادتهم أو بدون علمهم، حتى تتمكن من سداد ما لا يقل عن 15000 دولار لكل منهم على سبيل التعويض.

التفاصيل

وبعد عام من البحث، لم توافق الولاية، على تعويض سوى 51 شخصًا فقط من أصل 310 طلبات تلقتها. ولم يتبقَّ سوى عام واحد قبل إغلاق البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4.5 ملايين دولار وسط تحديات قوية. رفض مسؤولو الولاية 103 أشخاص، كما رفضوا ثلاثة طلبات غير مكتملة، فيما تجري معالجة 153 طلبًا- لكنهم أشاروا إلى صعوبة التحقق من الطلبات لأن العديد من السجلات فقد أو دمر.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة مخيفة لاصطدام وتحطم طائرتَي هليكوبتر

Img

استمرار الدراسة عن بُعد في الدوادمي والزلفي وعفيف

حركة تحسين النسل

ووفقًا لشروط الولاية يحق لمجموعتين من الأشخاص الحصول على تعويض: من جرى تعقيمهم من قبل الحكومة خلال ما يسمى بحركة تحسين النسل التي بلغت ذروتها خلال الثلاثينيات، ومجموعة أصغر جرى تعقيمهم أثناء وجودهم في سجون الدولة منذ حوالي عقد من الزمان.

وقالت ليندا غليدهيل، المديرة التنفيذية لمجلس تعويضات ضحايا كاليفورنيا التي تشرف على البرنامج: “نحاول العثور على جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وفي بعض الأحيان لا نملك سوى الأمل في عثور شخص على معلومات أكثر تفصيلًا بمفرده. في بعض الأحيان لا نملك القدرة على التحقق مما حدث”.

كانت كاليفورنيا عام 2021 هي الولاية الثالثة التي توافق على برنامج تعويضات التعقيم القسري، حيث انضمت إلى ولايتي كارولاينا الشمالية وفيرجينيا. لكن كاليفورنيا كانت أول ولاية تضم ضحايا جددًا من نظام السجون في الولاية.

سعت حركة تحسين النسل إلى منع بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو إعاقات جسدية من القدرة على إنجاب أطفال. وكانت ولاية كاليفورنيا تمتلك أكبر برنامج تعقيم قسري في البلاد، حيث جرى بتعقيم حوالي 20 ألف شخص بدءًا من عام 1909. وبلغ البرنامج من الشهرة أنه ألهم سلطات ألمانيا النازية فيما بعد. ولم تلغِ الولاية قانون تحسين النسل حتى عام 1979.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...
العالم

بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...

العالم
السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية
السعودية اليوم

السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية

السعودية اليوم
المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...
السعودية اليوم

المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...

السعودية اليوم
وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة
العالم

وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة

العالم
طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...
العالم

طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...

العالم
فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023
السعودية اليوم

فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023

السعودية اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

العالم