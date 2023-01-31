وليد الفراج: الهلال يشارك في مونديال الأندية بظروف صعبة

مظاهرات فرنسا تتخطى مليون متظاهر وتصيب الحياة بالشلل ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي
قال الإعلامي وليد الفراج: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية في المغرب، في ظروف صعبة وغير طبيعية.
#وليد_الفراج: #الهلال دائمًا في ظروف صعبة وصنع زعامته بتجاوز التحديات ، لاعبو الهلال كانوا مع الأخضر والوداد لن يكون أصعب من الأرجنتين #أكشن_مع_وليد#الهلال_الوداد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/hGPoZj7UpHقد يهمّك أيضاً
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 31, 2023
وتحدث الفراج في مقدمة حلقة “اليوم الثلاثاء” في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الزعيم يشترك في مونديال الأندية، في ظروف غير طبيعية وصعبة، ولكن الناس يسألون أنفسهم، كيف كوّن أزرق الرياض اسمه وزعامته على الأندية السعودية؟، دائمًا بتجاوز التحديات الصعبة”.
وأضاف الفراج: “وسط كل قلق عشاق الهلال وجميع جماهير الكرة السعودية، البعض لا يزال يُراهن على أن أزرق الرياض رغم أنه يمر بفترة صعبة، وسيئة فنيًّا بسبب كثرة الإصابات لكن أزرق الرياض قادر على تقديم 11 لاعبًا يغيرون من النتيجة على أرضية الملعب”.
وتابع الفراج: “لا يجب أن ننسى أن معظم تشكيلة المنتخب السعودي التي فازت على الأرجنتين كانت من أزرق الرياض، والبعض يقول الوداد المغربي ليس أصعب من منتخب الأرجنتين”.