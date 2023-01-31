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متحدثًا عن التحديات الصعبة التي اجتازها الفريق

وليد الفراج: الهلال يشارك في مونديال الأندية بظروف صعبة

2023-01-31 الساعة 11:45
وليد الفراج: الهلال يشارك في مونديال الأندية بظروف صعبة
المواطن - محمد سمعه

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قال الإعلامي وليد الفراج: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية في المغرب، في ظروف صعبة وغير طبيعية.

وتحدث الفراج في مقدمة حلقة “اليوم الثلاثاء” في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الزعيم يشترك في مونديال الأندية، في ظروف غير طبيعية وصعبة، ولكن الناس يسألون أنفسهم، كيف كوّن أزرق الرياض اسمه وزعامته على الأندية السعودية؟، دائمًا بتجاوز التحديات الصعبة”.

الهلال قوي رغم صعوبة فترته

وأضاف الفراج: “وسط كل قلق عشاق الهلال وجميع جماهير الكرة السعودية، البعض لا يزال يُراهن على أن أزرق الرياض رغم أنه يمر بفترة صعبة، وسيئة فنيًّا بسبب كثرة الإصابات لكن أزرق الرياض قادر على تقديم 11 لاعبًا يغيرون من النتيجة على أرضية الملعب”.

وتابع الفراج: “لا يجب أن ننسى أن معظم تشكيلة المنتخب السعودي التي فازت على الأرجنتين كانت من أزرق الرياض، والبعض يقول الوداد المغربي ليس أصعب من منتخب الأرجنتين”.

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