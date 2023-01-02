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بعد وجود شكوى من الجماهير

وليد الفراج: بث الدوري السعودي سيتغير جذريًّا من الموسم المقبل

2023-01-02 الساعة 1:35
وليد الفراج: بث الدوري السعودي سيتغير جذريًّا من الموسم المقبل
المواطن - محمد سمعه

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أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل سيتغير تغييرًا جذريًّا، بعد وجود شكوى من الجماهير بسبب انقطاع البث من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

وقال الفراج في حلقة “الأحد” من برنامج “أكشن مع وليد”: “النقل التلفزيوني والبث لـ دوري المحترفين سيتطور خلال الأسابيع المقبلة، وهذا ما أكدته لنا الجهة المسؤولة، والتغيير الجذري لبث المباريات سيكون بالموسم القادم”.

بث الدوري السعودي

وأضاف الفراج: “بث مباريات دوري روشن سوف يُنقل على أقمار أخرى، من أجل إتاحة الفرصة للجميع حول أنحاء العالم لمشاهدة مباريات الدوري السعودي، والمسؤولين عن النقل وضعوا خطة لذلك”.

وحول الأمر، وجهت قناة SSC اعتذارًا لجماهيرها حول ما جرى في مباراة الفتح والطائي في ثمن نهائي كأس الملك، بعد شكوى الجماهير من انقطاع البث.

ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر “تويتر” بيانًا قال فيه: “تود قنوات SSC أن توضح لكافة متابعيها الكرام أن ما حدث في مباراة الفتح والطائي في ثمن نهائي كأس الملك لم يكن انقطاعًا في البث، لكن تم الانتقال لقناة HD SSC EXTRA 3، بعد أن وصلت المباراة لركلات الترجيح، وتزامن ذلك مع انطلاق مباراة الاتحاد والشباب، المقرر نقلها مسبقًا على هذه القناة، والقنوات تعتذر للمشاهد الكريم عما حدث وتعمل على عدم تكرار مثل هذه التعارضات في البث المجاني مستقبلًا”.

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