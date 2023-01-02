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بعد التعاقد مع صفقات قوية

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

2023-01-02 الساعة 7:13
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
المواطن - فريق التحرير

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طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتطوير 4 ملفات إعلامية خلال الفترة المقبلة، في ظل الصفقات القوية التي تبرمها أندية دوري روشن السعودي.

اقتراح وليد الفراج

وعلق وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “في ظل ما يحدث وسيحدث من صفقات للدوري السعودي هناك عدة ملفات إعلامية مهمة”.

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شعار البطولة – المصدر @SPL

وتابع وليد الفراج: “1- نقل الدوري عبر القمر الصناعي نايل سات، 2- الاستعانة بعدد من الكفاءات التحليلية الدولية، 3- تطوير النقل التلفزيوني بشكل كبير، 4- دراسة إضافة خدمه التعليق والاستديو التحليلي باللغة الإنجليزية.. ادرسوها”.

وجاء تعليق وليد الفراج، بعد إعلان نادي النصر عن تعاقده رسميًا مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تم التوقيع معه حتى عام 2025.

كريستيانو رونالدو
رونالدو بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

حفل استقبال رونالدو

وتحت عنوان “الحدث المنتظر.. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا”، أعلن نادي النصر عن إقامة حفل استقبال ضخم لنجمه البرتغالي رونالدو، يوم غد الثلاثاء عند الساعة السابعة مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

كريستيانو رونالدو
موعد تقديم رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وكان نادي مانشستر يونايتد قد فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

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