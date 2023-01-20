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متحدثًا عن العمل على نقل مباريات دوري المحترفين على قمر النايل سات

وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن

2023-01-20 الساعة 11:52
وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن 5 قنوات أوروبية سوف تنقل مباريات النصر والمباريات الكبرى في دوري روشن السعودي، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الفراج في حلقة “الجمعة” في برنامج “أكشن مع وليد”: “سيتم نقل مباريات النصر في دوري روشن عبر 5 قنوات أوروبية، وتلك القنوات ستنقل أيضًا المباريات الكبرى في بطولة الدوري”.

وأضاف الفراج: “أيضًا هناك محاولات لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر عدة أقمار منها قمر النايل سات”.

وكان نادي النصر أعلن التعاقد مع رونالدو مطلع يناير الحالي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

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