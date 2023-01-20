طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه ماركوس أمارال يصل إلى جدة سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن 5 قنوات أوروبية سوف تنقل مباريات النصر والمباريات الكبرى في دوري روشن السعودي، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
#وليد_الفراج: #دوري_روشن_السعودي سيتم نقله على قمر نايل سات وهناك عدد من القنوات الأوروبية ستنقل مباريات قمة الدوري#ضمك_الفتح#التعاون_الشباب#الخليج_الرائد #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 20, 2023
وقال الفراج في حلقة “الجمعة” في برنامج “أكشن مع وليد”: “سيتم نقل مباريات النصر في دوري روشن عبر 5 قنوات أوروبية، وتلك القنوات ستنقل أيضًا المباريات الكبرى في بطولة الدوري”.
وأضاف الفراج: “أيضًا هناك محاولات لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر عدة أقمار منها قمر النايل سات”.
وكان نادي النصر أعلن التعاقد مع رونالدو مطلع يناير الحالي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.