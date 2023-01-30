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بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بوتين

2023-01-30 الساعة 10:30
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بوتين
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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