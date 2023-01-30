ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بوتين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.