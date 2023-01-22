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تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد

2023-01-22 الساعة 6:38
ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة شفوية من فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد صالح النظيف.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

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