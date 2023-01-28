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يحرص على حضور الفعاليات الرياضية الكبرى

ولي العهد يحيي جمهور فورمولا إي الدرعية

2023-01-28 الساعة 10:05
ولي العهد يحيي جمهور فورمولا إي الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحية الجمهور الكبير الذي حضر سباق فورمولا إي الدرعية مساء اليوم السبت.

 

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تشريف ولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).

دعم البطولات الرياضية

ويعكس دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.

تلبية طموحات الشباب

كما يؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المُنافسات العالمية ليس من باب الترف بل تطويرًا لصناعة مهمة سيكون لها مردودٌ إيجابي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياحية في بلد تُمثل فيه شريحة الشباب 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينعكس على دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي وتنمية المواهب وتشجيعها وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم وخلق المزيد من الفرص للشباب والشابات.
     

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