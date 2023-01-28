ولي العهد يحيي جمهور فورمولا إي الدرعية

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حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحية الجمهور الكبير الذي حضر سباق فورمولا إي الدرعية مساء اليوم السبت.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سباق فورمولا إي الدرعية، مساء اليوم، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023).